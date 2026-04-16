В РАО придумали, как исполнять песни Пугачевой без ее согласия

"Принудительная лицензия": в России придумали, как лишить Пугачеву прав на ее песни
Алла Пугачева. Фото: АГН Москва
Поводом стало предложение главы ФПБК передать композиции певицы другим артистам

Алла Пугачева может лишиться возможности запрещать исполнение своих хитов. В Российском авторском обществе (РАО) предложили механизм "принудительной лицензии" – как в патентном праве. Это позволит использовать произведения певицы без ее согласия, если она запретит их по политическим мотивам.

Поводом для обсуждения стало предложение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина передать хиты Пугачевой другим артистам. В РАО назвали эту идею излишней, но признали: риск того, что певица запретит свои песни, существует.

"Безусловно, есть риск, что однажды Пугачева запретит использовать свои песни по политическим основаниям. В этой ситуации помочь мог бы механизм принудительной лицензии", – заявили в пресс-службе РАО.

В обществе подчеркнули, что большинство золотых хитов Пугачевой написаны профессиональными композиторами и поэтами – Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Раймондом Паулсом. Их и так могут перепевать без разрешения певицы. Однако есть и произведения, где Пугачева является автором, например, песня "Примадонна" на стихи Осипа Мандельштама.

Тем временем у Пугачевой накопились долги за коммуналку в ее элитной квартире у Кремля. Певица перестала платить за ЖКХ, и теперь на ней висит почти 100 тысяч рублей. Ранее супруг артистки не платил за свет в их замке в Грязи – "Мосэнергосбыт" подал на юмориста в суд из-за долга в полмиллиона.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
