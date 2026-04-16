Полина Диброва вспомнила, как застала экс-мужа с двумя женщинами в отеле

В тот момент экс-супруга ведущего оставалась дома с новорожденным сыном

В браке телеведущего Дмитрия Диброва и его экс-супруги Полины, как выяснилось, все было далеко не безоблачно. В интервью каналу Propusk.tv женщина рассказала о случае, который едва не разрушил их семью задолго до окончательного разрыва.

По словам Полины, однажды Дмитрий уехал на работу в Ростов-на-Дону, оставив ее дома с новорожденным сыном. Зайдя в соцсети, она увидела видео, на котором муж веселится в ночном клубе в окружении молодых девушек.

Женщина тут же купила билет и прилетела к нему. В отеле ее ждал сюрприз: в номере вместе с Дибровым находились две взрослые женщины, с которыми он распивал спиртные напитки.

В порыве гнева она "дала мужу пощечину," а затем "выкинула телефон" экс-супруга в окно. После этого Полина уехала домой. Несколько дней она сердилась, но в итоге простила.

Напомним, Полина ушла от Диброва к миллиардеру Роману Товстику летом прошлого года. Сама она категорически опровергает слухи о том, что их тайный роман длился восемь лет. "Я сейчас чувствую себя спецагентом, которому удавалось скрываться якобы восемь лет!" – заявила она.