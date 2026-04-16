Полина Диброва вспомнила, как застала экс-мужа с двумя женщинами в отеле

"Дала пощечину и выкинула телефон": Диброва вспомнила, как застала экс-мужа с женщинами
Полина Диброва и Дмитрий Дибров. Фото: АГН Москва
В тот момент экс-супруга ведущего оставалась дома с новорожденным сыном

В браке телеведущего Дмитрия Диброва и его экс-супруги Полины, как выяснилось, все было далеко не безоблачно. В интервью каналу Propusk.tv женщина рассказала о случае, который едва не разрушил их семью задолго до окончательного разрыва.

По словам Полины, однажды Дмитрий уехал на работу в Ростов-на-Дону, оставив ее дома с новорожденным сыном. Зайдя в соцсети, она увидела видео, на котором муж веселится в ночном клубе в окружении молодых девушек.

Женщина тут же купила билет и прилетела к нему. В отеле ее ждал сюрприз: в номере вместе с Дибровым находились две взрослые женщины, с которыми он распивал спиртные напитки. 

В порыве гнева она "дала мужу пощечину," а затем "выкинула телефон" экс-супруга в окно. После этого Полина уехала домой. Несколько дней она сердилась, но в итоге простила.

Напомним, Полина ушла от Диброва к миллиардеру Роману Товстику летом прошлого года. Сама она категорически опровергает слухи о том, что их тайный роман длился восемь лет. "Я сейчас чувствую себя спецагентом, которому удавалось скрываться якобы восемь лет!" – заявила она.

Источник: Propusk.tv

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей