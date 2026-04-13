Полина Диброва назвала точную дату ухода к Роману Товстику

История про восемь лет далека от реальности, говорит бывшая жена телеведущего

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва решила расставить все точки над i. В беседе с программой "Переговорка" 36-летняя Полина впервые назвала точную дату, когда она ушла к нынешнему возлюбленному – миллиардеру Роману Товстику. По ее словам, это произошло только в середине прошлого лета.

Женщина категорически опровергла домыслы, будто их отношения тянулись целых восемь лет. Она с иронией заметила, что если бы это было правдой, ей пришлось бы долго скрываться от посторонних глаз.

"Я сейчас чувствую себя спецагентом, которому удавалось скрываться якобы восемь лет!" – поделилась 36-летняя Полина.

Ни одной совместной фотографии за тот период не сохранилось, да и свидетелей их тайных встреч не нашлось.

Полина также призвала хейтеров не судить о ситуации, в которой они ничего не понимают. По ее словам, интернет-пользователи пытаются выставить ее экс-супруга "мужиком с рогами", хотя знать всей правды не могут.

Напомним, ранее бывшая жена Товстика Елена уверяла, что ее супруг тайно встречался с Полиной на протяжении восьми лет.

Несмотря на связь с олигархом, живут влюбленные довольно скромно. Недавно Полина рассказала, что они снимают дом, потому что не могут найти подходящий вариант, который устроил бы всех: и ее, и Романа, и их детей. Тот особняк, где они сейчас живут, хозяева продавать не хотят.