Полина Диброва призналась, что живет с миллиардером в съемном доме

Пока у бывшей жены ведущего нет "дома мечты"

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина после развода съехалась с миллиардером Романом Товстиком. Вместе с ними живут дети экс-супругов. В Сети ходили слухи, что бизнесмен наконец купил для возлюбленной особняк, но Диброва в беседе с "МК" опровергла эту информацию.

"Мы дом пока так и снимаем. Вопрос даже не в том, что дорого купить, просто нет такого дома, который бы нам понравился. Дом мечты для меня – это дом, который бы понравился одновременно мне, Роману и нашим детям", – рассказала Полина.

На вопрос, почему бы не выкупить тот дом, где они живут сейчас, Диброва ответила лаконично: "Его не продают".

После развода Дмитрий Дибров выставил на продажу особняк, в котором они жили с Полиной. В доме 10 спален, бассейн и целый этаж для детей. Однако, судя по всему, "родовое гнездо" бывшего мужа не приглянулось новому избраннику.