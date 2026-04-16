Рудковская столкнулась с хейтом в соцсетях после обвинений в фотошопе

В комментариях жену Плющенко упрекнули в "диспропорции тела"

51-летняя продюсер Яна Рудковская, отдыхающая на Мальдивах с семьей, попала в эпицентр скандала. Очередные пляжные фото вызвали волну насмешек со стороны подписчиков.

Пользователи Сети массово обвинили звезду в чрезмерном использовании фоторедактора. Их возмутили неестественные пропорции тела на снимках. По мнению некоторых фолловеров, у Яны ноги не пропорциональны телу, ступни выглядят слишком длинными.

"Неужели сама не понимает, что выглядит смешно" – пишут в комментариях.

Сама Рудковская решила не молчать. Она опубликовала видео с курорта и в подписи указала свои реальные параметры: рост 168 см, вес 51 кг, размер ноги 37. "Традиционная рубрика на Мальдивах "мерещится". Редко читаю комменты, но тут грех было не ответить", – заявила продюсер.

Однако это не остановило хейтеров. В сети также обсуждают, что знаменитость якобы скрывает свой настоящий возраст и регулярно прибегает к услугам пластических хирургов.

Рудковскую критикуют не только за фотошоп. Ранее режиссер Светлана Дружинина осудила продюсера за показную роскошь в соцсетях. "Хвастаться своими покупками... Так по-плебейски! Это бескультурие и невоспитанность", – заявила она.