Дружинина осудила Боню и Рудковскую за показную роскошь в соцсетях

Режиссер считает, что хвастаться возможностями и уровнем своего потребления попросту неприлично

Звезда "Девчат" Светлана Дружинина резко раскритиковала Викторию Боню, которую припечатала в одном из недавних роликов. Режиссер заявила, что не против того, чтобы селебрити отдыхали за пределами страны, однако ей крайне не нравится, что те начинают выставлять напоказ свой роскошный образ жизни

"Хвастаться своими покупками... Так по-плебейски!" – высказалась Дружинина.

Отдельно Светлана упомянула Яну Рудковскую, которая постоянно рассказывает о новых брендах одежды – ее подход она также считает "плебейством". По мнению режиссера, возможность хорошо отдохнуть прекрасна сама по себе. Однако удовлетворять собственное эго перед аудиторией, хвастаясь своим образом жизни – признак "плохого воспитания".

Дружинина вспомнила программу Андрея Норкина на НТВ, где показывали отдыхающих за рубежом людей в сложное время. Светлана сама побывала во Франции, однако не понимает, по какой причине современные знаменитости хвастаются собственными покупками.

В пример Светлана привела знаменитостей из прошлой эпохи – те также были не обделены возможностью такого потребления, однако понимали, что этим "светиться" не стоит. Режиссер решительно порицает такое чванство.

"Это можно делать, но нельзя этим хвастаться, выставлять напоказ и говорить: "Вы ничто, а я царь!". Это бескультурие и невоспитанность!" – подытожила Светлана.