Архип Глушко пожаловался на проблемы в браке с женой Мелиссой

Без конфликтов молодой паре не обойтись

Сын певицы Наташи Королевой, 24-летний Архип Глушко, признался, что его семейная жизнь с Мелиссой Волынкиной не такая уж безоблачная. В беседе с "Пятым каналом" он рассказал, что его раздражает в супруге.

Оказалось, что Архип – настоящий чистюля. Он не может спокойно смотреть на разбросанные вещи и немытую посуду. Мелисса же иногда оставляет недопитые кружки с кофе, и Глушко-младшему приходится делать ей замечания.

"Я говорю: "Блин, пожалуйста". Да, мне нравится, когда все чистенько", – поделился он.

Кроме того, сына Королевой не всегда устраивает поведение жены. По его словам, Мелисса не всегда контролирует эмоции. Когда она сильно радуется, то выражает это очень громко, и ему порой становится некомфортно.

"Иногда мне бывает очень громко", – посетовал Архип.

А вот сама Наташа Королева, которая поначалу не хотела принимать невестку, теперь ею довольна. Певица хвалит Мелиссу за добрый нрав, кулинарные таланты и хозяйственность.

Мелисса и Архип познакомились случайно. Девушку пригласили на вечеринку подруги, и там же оказался сын певицы. Общие друзья свели их вместе, между молодыми людьми быстро возникла симпатия. Поженились они в августе 2024 года. После свадьбы пара перебралась в собственное жилье, которое молодым подарил отец Архипа – Сергей Глушко.