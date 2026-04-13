Звезду социальных сетей Эльнар Гулиеву задержали за торговлю людьми

Грандиозный скандал удивил поклонников знаменитости

В Азербайджане разгорелся громкий скандал. Правоохранители задержали звезду социальных сетей Эльнар Гулиеву, известную в соцсетях под ником Enoor. Ей предъявлено обвинение по статье 144 Уголовного кодекса – "Торговля людьми".

По данным источника, задержание произошло в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД страны.

Суд избрал в отношении знаменитости меру пресечения в виде ареста. В настоящее время следственные действия продолжаются. Подробности дела пока не раскрываются: неизвестны ни обстоятельства произошедшего, ни возможные соучастники, ни количество пострадавших.

Девушкам активно вела страницу в TikTok, где у нее было более 20 тысяч подписчиков. В основном она публиковала короткие ролики, демонстрируя красивые образы и свою повседневную роскошную жизнь. Последний ролик появился 4 апреля – в нем она показала большой букет цветов, сопроводив публикацию подписью "Love".

