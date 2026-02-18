Блиновскую экстренно забрали в лазарет из-за болезни

У знаменитости серьезные проблемы со здоровьем

Главная "инфоцыганка" страны Елена Блиновская оказалась в лазарете исправительной колонии №1. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, уточнив, что блогера временно поместили под наблюдение врачей.

По информации источника, у знаменитости заподозрили воспаление легких после того, как в учреждении возникли серьезные проблемы с отоплением. Однако позже этот диагноз не подтвердился. При этом женщина продолжает жаловаться на плохое самочувствие.

В начале февраля под Владимиром произошла авария на теплотрассе, из-за которой колония на трое суток осталась без тепла. Температура за решетчатым окном опускалась до минус 15 градусов, что стало серьезным испытанием для находящихся там провинившихся представительниц прекрасной половины человечества.

В региональном управлении ФСИН заявили, что заключенных обеспечили горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями. Тем не менее, около двадцати женщин обратились за медицинской помощью с жалобами на повышенную температуру, кашель и насморк.

Напомним, звезду "марафонов желаний" задержали весной 2023 года при попытке покинуть страну на авто. Следствие считает, что в 2019–2021 годах она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

К слову, ранее в России оштрафовали украинскую знаменитость.