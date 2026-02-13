В Казахстане захотели проверить Сабурова из-за помощи бойцам СВО

"Состав преступления доказан": Сабурову грозит тюрьма за помощь бойцам СВО
Нурлан Сабуров. Кадр: соцсети
Известный комик оказался в крайне непростой ситуации

Имя выдворенного из РФ Нурлана Сабурова оказалось в центре резонансной истории в Казахстане. Поводом стало распространившееся видео, где юморист рассказывает о передаче десяти мотоциклов российским военным подразделения "Легион Вагнер Истра" и говорит о надежде на их возвращение с поля боя.

Один из местных активистов направил заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой проверить артиста из-за этого ролика. Юрист Бауыржан Онгаров, комментируя ситуацию, заявил, что в действиях комика могут усматриваться признаки статьи о наемничестве. Специалист уверен, что основания для возбуждения дела есть, при этом возможное наказание по данной статье может составлять от семи до двенадцати лет лишения свободы.

 "Состав преступления Нурлана доказан на 100%!" – уверяет юрист. 

Сам ролик вызвал волну обсуждений в интернете: часть пользователей усомнилась в его подлинности и предположила использование технологий искусственного интеллекта. Однако портал Factcheck.kz сообщил, что признаков цифровой подделки обнаружено не было.

Местные власти официально о начале проверки пока не заявляли. При этом в генпрокуратуре отметили, что опубликованные сведения подлежат изучению, а возможная квалификация по статье о наемничестве относится к ведению Комитета нацбезопасности.

К слову, ранее в грандиозный скандал с юмористом влезла Ксения Собчак.

Источник: Finratings.kz ✓ Надежный источник
