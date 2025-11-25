Разина объявили в розыск по делу на 500 млн рублей из-за песен "Ласкового мая"

Следствие считает, что продюсер присваивал себе деньги от хитов легендарной группы, пользуясь поддельными документами

Продюсеру легендарного "Ласкового мая" Андрею Разину инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, в рамках которого ущерб поэту Сергею Кузнецову (автор множества хитов, включая "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и других песен) составляет около полумиллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранителей.

Сумма установлена по итогам экспертизы, которую провели в рамках расследования. При этом озвученный размер не является окончательным.

Разина объявили в межгосударственный розыск.

Информацию подтвердила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы семьи покойного артиста Юрия Шатунова. Правоохранители возбудили дело против Разина еще в 2021-м. Уточняется, что тот присвоил себе деньги, которые фактически должны были принадлежать Кузнецову как лицензионное вознаграждение.

Потерпевшей по делу о крупном мошенничестве признана вдова Кузнецова.

Максимальная санкция по ст. 159.4 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения заключения. Следствие полагает, что длительное время Разин пользовался поддельным договором с Кузнецовым, чтобы получать средства как правообладатель песен.

Шатунов судился с Разиным долгие годы за право исполнения хитов, пройдя многочисленные инстанции. Покинув группу, он смог заручиться разрешением на исполнение от автора хитов. Права были предоставлены покойным Кузнецовым.

Решение по итогам первых судебных процессов покойных певца и композитора было вынесено в пользу Разина: тот предоставил соглашение о передаче прав, заключенное в 1992-м. Позднее, однако, в суде назначили экспертизу, которая установила подделку. При этом Кузнецов подчеркивал, что никаких соглашений с продюсером не подписывал.