83-летняя мама Лолиты восхитила соцсети своей молодой внешностью

Нестареющая мама Лолиты поразила соцсети своей внешностью: видео
Фото: АГН Москва
Алла Никифорова поразила подписчиков певицы, которые не поверили в ее возраст

Лолита Милявская показала свою маму, которой исполнилось 20 января 84 года: копия певицы попала на видео, которое знаменитость выложила в соцсети. Лолита посвятила Алле Никифоровой пост, обратившись к ней с трогательными словами.

"Я горжусь Тобой. Ты мне дала все, а главное, умение принимать все, что надо пройти. В 79 ты оставила свою квартиру, которую любила, с цветами на подоконнике, взяв только пакет с фотографиями...", – призналась Лолита.

Отсутствие страха перед материальными потерями, добавила Лолита, ей также передалось через материнское воспитание. И теперь она признает, что мама всегда оказывалась права – хотя дочь в свое время много с ней спорила.

Многие не поверили, что матери Лолиты 83 года, отметив, как та молодо выглядит.

"Отлично выглядит, гены у вас огонь. Крепкого здоровья вашей мамочке!", "Этой красивой и моложавейшей женщине 83??? Да ладно! Крепчайшего здоровья", – пишут в соцсетях.

Певица недавно признавалась, что работает ради будущего своей дочери Евы, у которой с детских лет диагностирован синдром Аспергера. Наследница, считает певица, вряд ли пойдет на работу и узнает, что такое деньги. Однако здоровье Евы – главный стимул для Лолиты.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
