Лолита вышла на связь после долгой паузы и заявила о болезни

Планы знаменитости пошли крахом

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, что ее новогодний отпуск за рубежом оказался испорчен внезапным недомоганием. О своем состоянии артистка сообщила подписчикам в Telegram после длительного молчания.

Звезда пожаловалась, что ее отдых начался с высокой температуры и сильного насморка, из-за чего большую часть запланированного времени ей пришлось провести, по сути, в болезненном состоянии. Из десяти отпускных дней активными и счастливыми оказались лишь два, однако сейчас самочувствие знаменитости постепенно улучшается.

Любимица публики также поделилась необычной деталью: из-за отсутствия термометра она в шутку предлагала другим отдыхающим определить температуру, поцеловав ее в лоб.

Несмотря на болезнь, артистка подчеркнула, что старается не портить себе настроение, не зацикливаться на возвращении домой и получать удовольствие от оставшихся дней отдыха. А еще звезда радует себя любимыми макаронами.