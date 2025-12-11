Лолита призналась, что постоянно откладывает деньги ради 27-летней дочери

Артистка заявила, что это ее главный стимул в заработке

Лолита душе не чает в своей 27-летней дочке Еве, у которой еще с детских лет диагностирован синдром Аспергера – из-за которого та, считает певица, испытывает трудности в социализации. Артистка работает ради дочери не покладая сил. И сама Ева, убеждена Милявская, вряд ли сможет работать и узнать, что такое деньги.

После 40 лет Лолита начала откладывать средства, понимая. что ребенок будет на ее обеспечении всю жизнь. Исполнительница заранее решила позаботиться о том, чтобы у Евы было правильное окружение, которое сможет за ней присмотреть, когда матери не станет.

"Вот это был мой главный стимул в заработке, а не купить себе кольцо", – откровенничает Милявская.

Кстати, Ева училась всегда на отлично и с ранних лет учила английский язык. Девушка имеет филологическое образование – училась в варшавском университете и знает несколько иностранных языков.

Как-то Милявская рассказывала, как проявляется синдром Аспергера: зацикленность на предмете и необходимость вертеть что-то в руках. А еще – неготовность к эмоциональным переживаниям. Ева могла встать за кулисы, слушая грустные песни Лолиты, и заплакать: "Мамочке больно, мамочке больно".