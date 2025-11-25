Цекало выплатил 21 млн рублей экс-жене по алиментным долгам

Цекало выплатил 21 млн рублей бывшей жене по огромному долгу за алименты
Фото: АГН Москва
Продюсеру осталось выплатить еще 30 млн

Сестра певицы Веры Брежневой и экс-супруга продюсера Александра Цекало Виктория Галушка получила от бывшего супруга 21 млн рублей по алиментам. Еще 29 миллионов она требует в судебном порядке, выяснили журналисты.

Огромная сумма образовалась за годы отсутствия выплат по алиментам. Сумму в 21 млн рублей Александр перечислил за четыре месяца. Впереди осталось выплатить еще больше половины.

В рамках договоренностей Цекало был обязан перечислять ежемесячно порядка 1,7 млн рублей в месяц – на содержание 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.

Галушка вместе с Цекало прожили около десяти лет. Пара скрывала как саму свадьбу, так и развод. Позднее Виктория захотела вернуть себе девичью фамилию. Бывший супруг оставил ей особняк на Рублевке. А затем она его продала.

С 2019 года Цекало живет в Соединенных Штатах с 34-летней казахстанской актрисой и художницей Дариной Эрвин.

О ссоре с шоуменом ранее рассказала Лолита, которая состояла с Александром в браке до 2000 года. Певица вспомнила, как однажды ярко поскандалила с бывшим мужем в одном из отелей в США: исполнительница разгромила номер, и персонал вызвал полицию. Совместная жизнь "Кабаре дуэта" длилась 12 лет. А расписалась пара в 1998-м.

Источник: Mash ✓ Надежный источник

