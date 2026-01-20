Сбежавшего Разина обвинили в двух эпизодах обмана по делу "Ласкового мая"

Сбежавшего Разина обвинили в двух эпизодах обмана по делу "Ласкового мая"
Фото: АГН Москва
Скандальный продюсер находится в международном розыске

Правоохранители расследуют два эпизода по делу Андрея Разина, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Продюсер "Ласкового мая" объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из органов.

Так, один эпизод касается присвоения Разиным денег, предназначавшихся поэту и автору песен Сергею Кузнецову в виде лицензионного вознаграждения. Второй – материалов мошенничества при фальсификации договора с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.

Изначально дело возбудили в 2021-м. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу. По информации следствия, Разин долгое время использовал фальшивый договор с Кузнецовым, чтобы получать деньги в качестве правообладателя песен.

Экспертиза установила, что материальный ущерб составляет примерно 500 млн рублей. Однако сумма может измениться.

Кузнецов указывал, что никаких соглашений с Разиным не подписывал.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
