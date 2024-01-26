"Все сдохните": сбежавший в США Разин выступил с заявлением

"Все сдохните": сбежавший в США Разин выступил с заявлением
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист продолжает пугать публику

Некогда популярный и талантливый продюсер Андрей Разин уже давно испортил свою репутацию и сейчас является одним из самых одиозных представителей российского шоу-бизнеса. Продюсер не прекращает выступать со скандальными заявлениями. Очередная угроза со стороны "культурного" деятеля активно обсуждается в Сети.

Как известно, еще в конце 2022 года продюсер распродал свои богатства в России и сбежал в США. Однако и там он не дает покоя своим бывшим коллегам по отечественной эстраде. Недавно Разин выступил с очередной угрозой в адрес артистов.

Ненависть у композитора вызывает любая звезда, которая тем или иным образом использует композиции нашумевшей в свое время группы "Ласковый май". Разин считает себя единственным правообладателем на творческое наследие, оставшееся после смерти певца Юрия Шатунова.

"Всех приговариваю, все, кто прикоснется к "Ласковому маю" без моего разрешения и правообладателей, все сдохните! Увидите! Сдохните и морально, и физически", – брызжет злобой звезда.

К слову, ранее были названы имена новых жертв "проклятия" Разина.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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