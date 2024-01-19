Названы новые жертвы "проклятия" Разина

Названы новые жертвы "проклятия" Разина
Андрей Разин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress.com
Продюсер твердо уверен, что задержанный актер Руденко пострадал, потому что не послушал его

О проклятиях продюсера Андрея Разина и его мега-трепетном отношении к наследию "Ласкового мая" в шоу-бизнесе нынче знают все. Время от времени одиозный экс-глава культовой группы находит новые "преступления" и проклинает очередных жертв, провинившихся перед ним. Недавно на своей странице в социальных сетях Разин перечислил очередных "пострадавших" от его страшных слов.

Так, Разин твердо уверен, что именно его влияние привело к проблемам у Лолиты Милявской и Леры Кудрявцевой, и он же – причина задержания и уголовного дела против актера Анатолия Руденко. Экс-продюсер "Ласкового мая" заверяет, что актер не внял предупреждению и таки явился на передачу Андрея Малахова, посвященную группе.

Напомним, Андрей Разин неоднократно угрожал Кудрявцевой и Милявской, предрекая им скорую смерть. Он делал громкие заявления, что проблемы певица и телеведущая получают после того, как посмели оскорбить его участием в трибьюте памяти Шатунова.

Еще долго после концерта в "Крокус Сити Холле" он ярился и угрожал проклясть посмевших выйти в тот вечер на сцену. По словам Разина, всех, кто там был, ждут болезни и даже смерть, ибо никто из идущих против него никогда не мог выжить.

Ранее мы писали, что Разин набросился на Сергея Лазарева, назвав его "шакалом" за исполнение в новогоднем фильме хита Юрия Шатунова "Седая ночь" на французском.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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