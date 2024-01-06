Лазарев получил оплеуху за пение на французском: "Шакал!"

Лазарев получил оплеуху за пение на французском: "Шакал!"
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту здорово прилетело

Знаменитый продюсер Андрей Разин постоянно устраивает публичные разборки с коллегами по звездному цеху. На этот раз под его руку попал популярный певец Сергей Лазарев. Разину очень не понравилось, что артист посмел перепеть на французском языке хит покойного Юрия Шатунова "Седая ночь".

Скандалист известен тем, что уже много лет считает себя единственным правообладателем творчества легендарного музыкального коллектива "Ласковый май". Злые языки поговаривают, что именно своими придирками и разборками Разин подкосил здоровье ныне покойного солиста группы Шатунова.

Набрасываясь на Лазарева, продюсер также не стеснялся в выражениях. Андрей назвал Сергея "шакалом" и "коршуном", так как считает, что тот посягнул на его собственность. Разин открыто называет себя "хозяином" песен группы и уверяет, что скоро вариант Лазарева удалят со всех площадок.

К слову, недавно Андрей Разин объявил о жесткой расправе над Лолитой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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