Собчак пришла в ужас от сервиса в 5-звездочном отеле Парижа

Ксения Собчак. Кадр: YouTube
"Блондинка в шоколаде" не привыкла к такому низкому уровню комфорта

Звезда социальных сетей и известная журналистка Ксения Собчак осталась крайне недовольна уровнем обслуживания в одном из самых известных люксовых отелей Парижа – Hôtel de Crillon. Там она остановилась по пути в Куршевель, однако ожидания от пяти звезд не просто не оправдались – гостиница вызвала у нее откровенное раздражение.

В своих соцсетях знаменитость эмоционально прошлась по всем деталям проживания. Во-первых, номер оказался неожиданно тесным, и это особенно бросалось в глаза на фоне заявленного статуса отеля. Звезда пожаловалась, что даже в ее собственном доме пространства заметно больше, чем в люксе за внушительные деньги.

Отдельное недоумение у блондинки вызвало питание. Вместо ожидаемого полезного напитка из фруктов, овощей и зелени ей принесли простой салат айсберг, который, как она отметила, не имеет никакой ценности ни для вкуса, ни для здоровья. Такое отношение к постояльцам звезда сочла недопустимым для отеля подобного уровня.

Не осталась без критики и ванная зона. Помещение с тропическим душем, где отсутствовала вытяжка, показалось ей крайне неудобным и плохо продуманным. В целом недовольная гостья сделала вывод, что сервис в отеле не соответствует заявленным пяти звездам, и назвала происходящее проявлением откровенной жадности и неуважения к гостям.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
