Украинскую звезду Криштофоренко оштрафовали в России

Фото: www.pxhere.com
Знаменитости выписали внушительный штраф

Популярный украинский исполнитель Иван Криштофоренко оказался в центре громкого скандала. Один из подмосковных судов признал звезду виновным в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения и вынес жесткое решение.

За поездку по российским дорогам после употребления горячительного знаменитости назначили штрафные санкции в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили садиться за руль в течение двух лет. Однако этим последствия правонарушения не ограничились.

Судебные эксперты постановили изъять у артиста роскошный автомобиль Lexus и передать его в доход государства. Резонансная история стала наглядным напоминанием о том, что статус и известность не освобождают звезд от ответственности перед законом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Российские хакеры устроили цифровой ад для ВСУ: использование Starlink под угрозой

Кибергруппа получила доступ к админпанели главного украинского ресурса

Остались только АЭС: российский гиперзвук уничтожил почти всю энергетику Украины

У противника почти не осталось ТЭЦ и ТЭС, которые бы работали на военные нужды

