Украинскую звезду Криштофоренко оштрафовали в России

Популярный украинский исполнитель Иван Криштофоренко оказался в центре громкого скандала. Один из подмосковных судов признал звезду виновным в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения и вынес жесткое решение.
За поездку по российским дорогам после употребления горячительного знаменитости назначили штрафные санкции в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили садиться за руль в течение двух лет. Однако этим последствия правонарушения не ограничились.
Судебные эксперты постановили изъять у артиста роскошный автомобиль Lexus и передать его в доход государства. Резонансная история стала наглядным напоминанием о том, что статус и известность не освобождают звезд от ответственности перед законом.
