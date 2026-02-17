Украинскую звезду Криштофоренко оштрафовали в России

Знаменитости выписали внушительный штраф

Популярный украинский исполнитель Иван Криштофоренко оказался в центре громкого скандала. Один из подмосковных судов признал звезду виновным в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения и вынес жесткое решение.

За поездку по российским дорогам после употребления горячительного знаменитости назначили штрафные санкции в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили садиться за руль в течение двух лет. Однако этим последствия правонарушения не ограничились.

Судебные эксперты постановили изъять у артиста роскошный автомобиль Lexus и передать его в доход государства. Резонансная история стала наглядным напоминанием о том, что статус и известность не освобождают звезд от ответственности перед законом.