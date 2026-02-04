Комика Останина* отправили в тюрьму за оскорбление чувств верующих

Пять лет тюрьмы: оскорбившего россиян комика наказали по заслугам
Фото: www.unsplash.com
Ближайшие годы хохмач проведет за решеткой

Громкое дело вокруг стендап-комика Артемия Останина* завершилось суровым, но справедливым приговором. Один из столичных судов признал его виновным сразу по нескольким тяжелым статьям и отправил в колонию общего режима на длительный срок.

Суд решил, что хохмач должен провести за решеткой 5 лет и 9 месяцев. Помимо реального лишения свободы, ему назначили штраф в 300 тысяч рублей, а также запретили на три года заниматься администрированием сайтов и любых интернет-площадок.

Ранее сторона обвинения требовала еще более строгого наказания, настаивая почти на шестилетнем сроке заключения. Сам комик на протяжении всего процесса отрицал вину и заявлял, что его высказывания были вырваны из контекста, однако эксперты с этой позицией не согласились.

Следствие установило, что весной прошлого года юморист выступал в одном из заведений в центре Москвы, где в рамках своего сомнительного номера допустил резкие и провокационные высказывания.

По оценке суда, его слова носили оскорбительный характер и затрагивали религиозные чувства. Спустя несколько дней он вновь оказался в центре скандала – на этот раз из-за публичных заявлений, унижающих людей с инвалидностью. Записи обоих выступлений быстро разошлись по интернету и вызвали широкий общественный резонанс.

Комика арестовали в марте 2025 года, а уже летом его включили в перечень террористов и экстремистов.

К слову, ранее стало известно, как складывается жизнь сбежавшего из России Ильи Лагутенко.

*внесен в перечень террористов и экстремистов

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
