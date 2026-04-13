Экс-супруга онкобольной Лерчек отправили в тюрьму

В нашумевшем деле о мошеннических махинациях поставлена точка

Гагаринский районный суд Москвы огласил приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Перед оглашением решения мужчина находился в тяжелом эмоциональном состоянии и не скрывал переживаний. Он рассказал журналистам, что пришел в суд с тревогой и в очень мрачном расположении духа, так как накануне ему пришлось поговорить с детьми и объяснить, что он может не вернуться домой. Разговор оказался болезненным, дети сильно плакали и переживали. Звездная семья и без того проходит через непростой период – мать наследников пытается победить рак.

В ходе судебных прений сторона обвинения настаивала на более строгом наказании – 7,5 годах колонии и штрафе свыше 196 миллионов рублей. Защита, напротив, просила полностью оправдать мужчину, настаивая на отсутствии состава преступления.

В своем последнем слове осужденный уверял, что не передавал никаких документов в банк и не считает себя виновным. Он также просил суд назначить условное наказание, ссылаясь на необходимость заботиться о троих детях, поскольку их мать тяжело больна.

Сама Валерия Чекалина через адвоката направила в суд письмо, в котором поблагодарила судью Екатерину Кузьмину за решение приостановить ее дело на время лечения. В обращении она просила проявить снисхождение к бывшему супругу, подчеркнув, что в случае ухудшения ее состояния детям особенно потребуется его поддержка. Однако суд остался непреклонен и вынес суровое, но справедливое решение по делу о мошеннических махинациях.