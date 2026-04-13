Экс-супруга онкобольной Лерчек отправили в тюрьму на много лет
Валерия и Артем Чекалины. Фото: соцсети
В нашумевшем деле о мошеннических махинациях поставлена точка

Гагаринский районный суд Москвы огласил приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Перед оглашением решения мужчина находился в тяжелом эмоциональном состоянии и не скрывал переживаний. Он рассказал журналистам, что пришел в суд с тревогой и в очень мрачном расположении духа, так как накануне ему пришлось поговорить с детьми и объяснить, что он может не вернуться домой. Разговор оказался болезненным, дети сильно плакали и переживали. Звездная семья и без того проходит через непростой период – мать наследников пытается победить рак.

В ходе судебных прений сторона обвинения настаивала на более строгом наказании – 7,5 годах колонии и штрафе свыше 196 миллионов рублей. Защита, напротив, просила полностью оправдать мужчину, настаивая на отсутствии состава преступления.

В своем последнем слове осужденный уверял, что не передавал никаких документов в банк и не считает себя виновным. Он также просил суд назначить условное наказание, ссылаясь на необходимость заботиться о троих детях, поскольку их мать тяжело больна.

Сама Валерия Чекалина через адвоката направила в суд письмо, в котором поблагодарила судью Екатерину Кузьмину за решение приостановить ее дело на время лечения. В обращении она просила проявить снисхождение к бывшему супругу, подчеркнув, что в случае ухудшения ее состояния детям особенно потребуется его поддержка. Однако суд остался непреклонен и вынес суровое, но справедливое решение по делу о мошеннических махинациях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Трамп приближает апокалипсис: блокада Ормузского пролива грозит ядерной войной

Ради нефтяной блокады Пекина американский президент готов пойти на безумный шаг

"Может быть катастрофа": Буданов* сделал тревожное заявление о будущем Украины

Глава офиса Зеленского туманно высказался о мрачных перспективах для Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей