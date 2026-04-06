Луис Сквиччиарини показал видео с Лерчек, которая стала носить парик

"Живи, моя Лера": жених показал онкобольную Лерчек в парике
Лерчек (Валерия Чекалина). Фото: соцсети
Жених онкобольной Валерии признался, что хотел бы забрать себе всю ее боль

Жених Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини впервые опубликовал видео, где блогер предстала в длинном темном парике. Из-за химиотерапии звезда соцсетей лишилась собственных волос. На кадрах она держит на руках маленького сына, рожденного в конце февраля.

"Мой самый любимый человек, моя Лера, борется за жизнь. Каждый день, каждый час. Как мне хочется забрать всю ее боль. Как я хочу, чтобы моя Лера была жива. Оставь мне мою Леру", – написал Луис в соцсетях.

Он также выложил серию черно-белых снимков из больницы и попросил поклонников молиться за невесту. "Пожалуйста, продолжайте молиться за нее, если можете. Она все чувствует и благодарна всем вам", – добавил танцор, извинившись за ошибки в русском языке.

Напомним, у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких после рождения ребенка. Она проходит химиотерапию, из-за которой выпали волосы, и лучевую терапию.

Ранее Луис жестко ответил скептикам, которые сомневались, что у Валерии, придерживавшейся здорового образа жизни, действительно онкология. "У моей Леры рак. Мы бы никогда не стали врать об этом, мы не такие люди. Это очень тяжелый момент для моей семьи", – заявлял он. Уголовное дело в отношении блогера приостановлено до ее выздоровления.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
