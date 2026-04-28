Ксения Алферова призналась, что счастлива после ухода Егора Бероева

"Для тех, кто переживает": Алферова выступила с признанием после ухода Бероева
Ксения Алферова. Фото: АГН Москва
Актриса в полной гармонии с собой

Ксения Алферова наконец вышла на связь спустя несколько недель после новостей о свадьбе ее бывшего мужа Егора Бероева с молодой балериной Анной Панкратовой. Актриса обратилась к поклонникам в соцсети и заверила их, что с ней полный порядок.

"Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня все хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!" – заявила Алферова.

На кадрах, сопровождающих публикацию, видно, что знаменитость действительно взялась за себя. Она кардинально сменила прическу (короткая стрижка) и с аппетитом уплетает мороженое. Сам Бероев тем временем признался, что бывшие супруги почти не общаются – связь поддерживается лишь ради их общей дочери.

Ранее психолог Татьяна Васильева объяснила, почему актриса никак не могла отпустить прошлое (в одном из интервью Ксения говорила, что остается "женой в вечности, а не на бумаге"). По мнению эксперта, для Алферовой это не просто формальный обряд, а священный союз на небесах. Поскольку церковного механизма расторжения такого брака не существует, женщина ментально до сих пор ощущает себя женой Бероева.

Источник: Соцсети
