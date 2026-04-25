Егор Бероев рассказал, как нашел свою 21-летнюю жену на кастинге: "Это она"

Актер встретил будущую супругу, когда искал претендентку на роль в его фильме

Режиссерский дебют Егора Бероева – фильм "Кукла" – вышел не только на экраны, но и в личную жизнь актера. Именно на кастинге он встретил свою будущую жену, 21-летнюю балерину Анну Панкратову.

По словам Бероева, на главную роль претендовали 250 девушек, в том числе известные профессиональные актрисы. Но найти ту самую не могли. Тогда он решил искать среди людей, умеющих преодолевать трудности, и обратил внимание на балерин.

"Я увидел Анну в московской 'Школе классического танца' и сразу сказал: "Это она", – поделился актер в интервью "КП".

Бероева поразила глубина в глазах 19-летней девушки, несвойственная ее поколению. Анна идеально подошла на роль – ей предстояло сыграть героиню, которая сначала выглядит дерзкой хулиганкой, а после шести лет колонии – сломленным, но не сдающимся человеком.

После съемок, которые прошли в 2024 году, между актером и балериной завязались отношения. В феврале 2026 года они поженились.