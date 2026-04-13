Экс-муж Лерчек перед судом сказал детям, что может не вернуться домой

Экс-муж Лерчек прибыл в суд перед приговором: "Сказал детям, что могу не вернуться"
Лерчек (Валерия Чекалина). Фото: соцсети
Артем Чекалин пришел на процесс с тяжелым сердцем

В Москве сегодня, 13 апреля, Гагаринский суд должен огласить решение по делу Артема Чекалина. Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) уже находится у здания суда. Информацию об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Перед началом заседания Чекалин пообщался с представителями СМИ. Он признался, что отправляется на процесс с тяжелыми предчувствиями. Мужчина рассказал, что на выходных вынужден был предупредить наследников о возможном исходе.

"Сказал детям, что могу не вернуться", – признался Артем.

По его словам, дети очень расстроились, услышав, что отец может сегодня не вернуться домой. Им и без того непросто из-за болезни матери.

При этом сам Чекалин настаивает на своей невиновности. Он заявил, что его совесть чиста, и отверг все выдвинутые против него обвинения.

Прокуратура запросила для Чекалина 7,5 года колонии. Его обвиняют в незаконной переправке за рубеж более 250 миллионов рублей. Сама Лерчек попросила суд смягчить наказание для отца ее детей, указав, что все налоги выплачены. Уголовное преследование блогера приостановлено из-за онкологического заболевания (рак желудка), она находится на лечении.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
