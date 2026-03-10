Юрист Курбаков рассказал, какой срок грозит Сердючке в России

Когда-то звезда блистала на российской сцене

Популярный лицедей из Незалежной Андрей Данилко, известный широкой публике по яркому образу пышнотелой Верки Сердючки, может столкнуться с серьезными юридическими последствиями на территории нашей страны. По мнению российского юриста и общественника Ивана Курбакова, его публичные выступления и заявления вполне подпадают под статьи УК РФ, предусматривающие серьезное наказание.

События последних лет кардинальным образом изменили отношение россиян к этому некогда популярному лицедею. В частности, в начале 2022 года артист исполнил со сцены композицию, посвященную Степану Бандере (лидер организаций, признанных экстремистскими и запрещенных в РФ). Это выступление вызвало бурную реакцию россиян.

Кроме того, хохмач публично заявлял, что, по его мнению, переговоры между Москвой и Киевом недопустимы. Звезда также выступал на мероприятиях, где проходил сбор средств в поддержку армии соседней страны.

Курбаков отметил, что подобные публичные заявления и действия могут рассматриваться российским законодательством как распространение материалов с признаками экстремизма или националистической пропаганды – в таких случаях законодательство предусматривает уголовную ответственность. Эксперт пояснил, что в отношении артиста теоретически могут быть применены статьи 282 и 280. По оценке эксперта, юмористу может светить до шести лет тюремного заключения.

К слову, однажды хохмач вызвал переполох в российском селе.