Верку Сердючку могут не впустить в Россию - РИАН

Еще не так давно артист пользовался бесконечной любовью россиян

Когда-то Андрей Данилко в образе эксцентричной Верки Сердючки собирал полные залы в Москве, Петербурге и других городах России, его песни звучали из каждого кафе и такси. Потом все резко изменилось – а теперь у артиста и вовсе есть все шансы оказаться персоной нон грата в России.

По данным правоохранительных органов, на сегодняшний день существуют веские основания для запрета его въезда на территорию страны. После 2022 года исполнитель не раз позволял себе громкие высказывания против России и ее руководства, что, вероятно, могло стать решающим фактором.

Для многих россиян, которые еще помнят Сердючку как звезду голубого экрана и любимицу публики, такая новость стала важным событием. Судьба артиста в России, похоже, решена окончательно.

Напомним, летом на Украине начались разбирательства из-за жалобы на то, что на концертах звезды звучат песни на русском языке. Этот эпизод привел знаменитость в бешенство.