Экс-глава села Красный Чикой позвонил в ФСБ из-за песни Верки Сердючки

Пришлось звонить в ФСБ: песня Верки Сердючки устроила переполох в российском селе
Андрей Данилко. Фото: соцсети
Скандальная ситуация вышла из-под контроля

В населенном пункте Красный Чикой в Забайкалье возникла громкая скандальная ситуация из-за композиции украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Инцидент произошел 14 сентября на избирательном участке.

Бывший руководитель села Александр Давыдов сообщил, что, услышав вдруг знакомые мотивы, сразу начал звонить в ФСБ. По его мнению, композиция могла прозвучать с намеком на прославление соседнего государства и не исключено, что подобное событие было подстроено специально.

Он отметил, что нельзя исключать вероятность "идеологической диверсии", ведь подобные провокации способны вызвать недовольство и привести к непредсказуемым последствиям. Бдительный житель поселка добавил, что негодование выразили не только он сам, но и его земляки.

Этот населенный пункт расположен примерно в двух сотнях километров от Улан-Удэ, там проживают порядка шести тысяч человек.

При этом сам скандально известный хохмач уже стал жертвой радикальных решений киевской администрации, недавно знаменитости запретили выезжать за пределы родной страны.

Источник: Telegram-канал "Осторожно, новости" ✓ Надежный источник
