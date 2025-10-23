Верке Сердючке позволили выехать с Украины

Верку Сердючку выпустили из украинского "плена"
Верка Сердючка. Фото: Indrek Galetin / wikimedia.org
Знаменитости удалось отлично заработать

Андрей Данилко, известный под сценическим образом Верки Сердючки, после долгих попыток все же получил разрешение покинуть украинский "плен" и отправился в европейский гастрольный тур. Сообщается, что выезд певца согласовывали с большими трудностями, но теперь его концерты приносят огромные доходы – правда, не ему самому.

Практически на каждом выступлении в Европе – полный зал. Все шесть прошедших концертов завершились аншлагами и принесли около 530 тысяч евро каждый, что составляет примерно 50 миллионов рублей. Впереди еще семь шоу, и ожидается, что выручка будет не меньше.

Особняком стоит концерт в немецком Людвигсбурге, где распроданы почти все билеты – 7100 из 7200, а сумма сборов, по предварительным данным, достигнет 730 тысяч евро, то есть около 70 миллионов рублей. Общий доход тура может превысить 670 миллионов.

Источники утверждают, что все поступления с гастролей направляются на Банковую – в распоряжение киевских властей, где уже решают, получит ли артист хоть какую-то часть прибыли.

Примечательно, что концертная программа Данилко почти полностью построена на русскоязычных песнях. Даже обращаясь к зрителям, он чаще говорит по-русски, лишь изредка переходя на украинский.

Несмотря на успешный тур, корпоративные выступления для Верки Сердючки по-прежнему под запретом, поскольку такие форматы не дают возможности продвигать "нужную повестку". Поэтому Данилко отказывается от частных заказов, прикрываясь якобы плотным гастрольным графиком.

Публика в Европе встречает его восторженно, концерты приносят внушительные суммы, которые, впрочем, уходят на поддержку официальных структур Украины.

К слову, ранее Верка Сердючка устроила переполох в российском селе.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
