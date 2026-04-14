Почему полезно спать без одежды

Исследователи пришли к любопытным выводам

Размышляя о качестве сна, люди привыкли думать о матрасе и подушке, но почти не обращают внимание на то, в чем спят. А ведь именно это может напрямую влиять на качество отдыха и самочувствие утром.

Организм засыпает не сразу – ему важно снизить температуру тела. Если ночью становится жарко, этот процесс сбивается: сон становится поверхностным, появляются частые пробуждения. Отказ от одежды помогает быстрее охладиться, поэтому засыпание проходит легче, а сон становится более стабильным.

Есть и дополнительные плюсы. Кожа без лишних слоев ткани лучше восстанавливается, снижается риск раздражений и появления лишней влажности – а ведь теплая и влажная среда является идеальным местом для размножения бактерий и грибков. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Кроме того, в прохладных условиях организму проще вырабатывать мелатонин – гормон, отвечающий за полноценный отдых. В целом, вывод очевиден: чем меньше перегрев во время сна, тем качественнее отдых. Так что сон без одежды положительно влияет на общее состояние – утром легче проснуться, появляется больше энергии. Кроме того, в парах усиливается ощущение близости за счет контакта кожи.