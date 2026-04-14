Лерчек дала двойное имя малышу, рожденному от аргентинца

В окружении Валерии рассказали, как называют ребенка

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой в феврале родился четвертый ребенок, выбрала для него имя. Как сообщил РИА Новости источник из окружения звезды, мальчика назвали Даниэлем. Уточняется, что у ребенка двойное имя, но в семье его чаще называют именно так.

Мальчик появился на свет от возлюбленного Валерии, танцора Луиса Сквиччиарини. Сразу после родов состояние Чекалиной резко ухудшилось: на следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии. Сейчас Валерия проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Сейчас рядом с блогером находится ее гражданский муж Луис Сквиччиарини. Он всячески поддерживает Валерию в борьбе с болезнью, отмечает женский журнал "Клео.ру". "Как мне хочется забрать всю ее боль. Как я хочу, чтобы моя Лера была жива", – написал он ранее.



Накануне Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему супругу Лерчек Артему Чекалину. Его признали виновным в выводе за границу более 250 миллионов рублей и приговорили к семи годам колонии.

Перед заседанием мужчина говорил, что пришел с тяжелым сердцем, и рассказывал, что детям пришлось объяснить – он может не вернуться домой. Сама Лерчек просила суд проявить милосердие к отцу ее детей.