Дворцов объяснил, почему Цыганова не сможет перепеть хиты Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: АГН Москва
Лучше бывшей примадонны ее песни никто не исполнит, считает он

Певица Виктория Цыганова недавно заявила, что хотела бы получить права на исполнение песен Аллы Пугачевой. Однако продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной службой новостей усомнился, что у нее или у кого-либо еще получится заменить бывшую примадонну.

По мнению Дворцова, Цыганова – талантливая и одаренная артистка, но хиты Пугачевой таковы, что никто не сможет исполнить их лучше самой Аллы Борисовны.

"Пугачева – это легенда. Несмотря на то что она сейчас не в Российской Федерации, она все равно продолжает оставаться частью этой страны, продолжает влиять на отечественную музыкальную индустрию", – заявил продюсер.

Если Цыганова все же решится на эксперимент, Дворцов советует ей делать ставку на молодую аудиторию. По его словам, песни нужно перепеть с учетом интересов зумеров, чтобы они обрели вторую популярность среди нынешнего поколения.

Идею передать песни Пугачевой Цыгановой ранее уже поддержал активист Виталий Бородин. Он также добился отмены ежегодного фестиваля "Пугачевская весна" в Москве, который проводился с 2022 года. По его мнению, антироссийские действия певицы подпадают под дискредитацию, и оценивать нужно не только творчество, но и поступки.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
