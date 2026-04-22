Игорь Саруханов объяснил, почему не любит показывать своих детей в соцсетях

Игорь Саруханов объяснил, почему не любит показывать своих детей в соцсетях
Игорь Саруханов. Фото: соцсети
Знаменитость не хочет превращать наследников в источник континента

Игорь Саруханов рассказал, почему подписчики почти не видят его дочерей в социальных сетях. Певец сообщил, что не считает нужным ежедневно выставлять личную жизнь напоказ.

Он подчеркнул, что дети – это не источник контента, который нужно публиковать ради привлечения внимания, и он не видит смысла в постоянных фото и видео с наследницами. 

Кроме того, Саруханов подчеркнул, что иногда рассказывает о достижениях детей, но только когда действительно есть, чем гордиться. Так, он упомянул, что его старшая дочь близка к получению звания кандидата в мастера спорта по бальным танцам – такие моменты он считает достойными внимания.

В целом артист убежден, что превращать детей в ежедневный контент – неправильный путь. Он предпочитает оставлять личное личным и делится лишь тем, чем хочет.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

