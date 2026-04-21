Шуфутинский поделился деталями брака с танцовщицей, которая младше на 29 лет

Артист невероятно счастлив

Личная жизнь Михаила Шуфутинского продолжает бурлить. В недавнем интервью знаменитость откровенно рассказал о своем браке со Светланой Уразовой, которая младше него почти на три десятка лет.

После смерти супруги, с которой артист прожил более сорока лет, он пережил тяжелый период – эта потеря стала серьезным ударом и изменила его жизнь.

Спустя несколько лет в его жизнь вошла Светлана, с которой исполнитель был знаком достаточно давно. Их отношения начались не сразу – по словам певца, девушку смущала большая разница в возрасте, однако он проявил настойчивость и добился ее расположения.

В итоге пара оформила отношения официально. Кумир миллионов отметил, что молодая жена помогла ему пересмотреть образ жизни, заняться здоровьем и привести себя в форму.

Сейчас супруги строят дом в Подмосковье и обустраивают совместный быт. По словам артиста, в их семье царит спокойствие и взаимопонимание, а он чувствует себя по-настоящему счастливым.