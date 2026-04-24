Шура признался, что решил завести собаку из-за рака: "Если один, то умрешь"

В этот момент как никогда важны близкие рядом

Певец Шура (Александр Медведев) на презентации своей автобиографической книги "Смех и слезы" откровенно высказался о болезни, с которой столкнулся несколько лет назад.

По словам артиста, он перенес онкологию четвертой степени. Спастись, уверен Шура, ему помогло то, что рядом оказались близкие. "Рак – такая штука, что если ты один, то сдохнешь. Абсолютно точно. Ты будешь уничтожать себя", – заявил он.

Певец признался, что по совету знакомой завел собаку. По его мнению, если рядом нет родных, даже домашний питомец способен поддержать в тяжелой борьбе.

"И то, что у меня была онкология – это классно, и смена сустава, и наркозависимость. Если Господь это давал, и мы это прошли, значит, все хорошо, живем дальше", – философски заметил Шура.

Артист также посоветовал молодежи не ругаться с родителями и признался, что сам 25 лет не общался с мамой, о чем сейчас жалеет.

Ранее Шура уже рассказывал, что врачи поставили ему диагноз "лимфома". После химиотерапии у него выпали волосы, а сам он потерял 20 килограммов.