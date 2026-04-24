Хохмач в ужасе от того, с чем ему пришлось столкнуться

Переезд в Европу обернулся для Руслана Белого* огромным количеством удивительных открытий. Комик, обосновавшийся в Испании, откровенно рассказал, что больше всего его поразило на новой родине. И это вовсе не прекрасный климат или богатая культура, а налоги, которые оказались шокирующе высокими.

Во время выступления в Мюнхене он обсуждал со зрителями тему доходов и признался, что был ошарашен, когда узнал, какую часть заработка приходится отдавать государству. В Испании налоговая нагрузка достигает примерно половины дохода, что стало для звезды настоящим потрясением.

Зрители поддержали разговор и отметили, что в Германии ситуация не сильно отличается – там тоже приходится отдавать в казну значительную часть заработанного.

Ранее комик рассказывал, что столкнулся с еще одной неожиданной стороной жизни в Испании – бюрократией. Ему пришлось нанять бухгалтера, поскольку самостоятельно разобраться с документами оказалось слишком сложно.

А недавно звезде пришлось извиняться за хамскую шутку в адрес женщин.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации