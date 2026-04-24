"Мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили": как Погодина встретила Пиманова

Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Фото: АГН Москва
Актриса и продюсер Ольга Погодина прошла через тяжелые испытания: долги родителей, травлю в театральном институте, онкологию и личные драмы. Переломным моментом в ее жизни стала встреча с режиссером Алексеем Пимановым. Их брак продлился больше десяти лет и прервался только с его смертью в апреле 2026 года.

Ольга родилась в Москве в семье госслужащего и актрисы. Мать, Лия Погодина, отказалась от карьеры ради дочери, которая часто болела. Взяв мамину фамилию, девушка поступила в "Щуку", где столкнулась с настоящей травлей. Худрук курса Марина Пантелеева каждый год требовала отчисления "профнепригодной" студентки, но педагоги отстаивали талантливую ученицу.

Выпуск пришелся на кризисные 90-е. Болезнь матери, разорение отца и преследование его коллекторами, смерть бабушки – проблемы посыпались одна за другой. Чтобы спасти семью, Ольга уехала в Болгарию с однокурсником, но родственникам все же пришлось продать дом и дачу.

Вернувшись в Москву, Погодина снималась в рекламе и обивала пороги "Мосфильма". Прорывом стало участие в картине "Если невеста ведьма". Гонорара не было, зато портфолио пополнилось. Однако в разгар карьеры у актрисы обнаружили опухоль в руке. Сустав разрушался на глазах, потребовалась операция. Год Погодина провела в гипсе. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.

Первая любовь Ольги трагически погибла в автокатастрофе. Затем были выдуманные отношения с Михаилом Дорожкиным и пятилетний брак с бизнесменом Игорем. Отчаявшись найти своего мужчину, она встретила Алексея Пиманова.

Режиссер устроил 18 проб, прежде чем утвердил ее на роль в фильме "Три дня в Одессе". Оба к тому моменту развелись. В декабре 2013-го пара сыграла тайную свадьбу, несмотря на слухи о том, что Погодина – разлучница. Рядом с Пимановым актриса почувствовала себя за каменной стеной. Она легко нашла общий язык с его детьми.

"Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили", – говорила актриса, признаваясь, что к тому моменту год как рассталась с супругом.

Напомним, 23 апреля 2026 года сердце 64-летнего телеведущего и режиссера остановилось.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

