Миронова получила иск в суд от бывшего мужа

История любви закончилась скандалом

Личная жизнь актрисы Марии Мироновой продолжает бурлить. После тайного развода с Андреем Сорокой конфликт между бывшими супругами вспыхнул с новой силой – теперь уже в суде. Речь идет о самом болезненном для любых родителей вопросе – ребенке.

Свадьбу сыграли в 2018-м году. Звезде в тот момент было 46 лет, а бизнесмену – 27. Вскоре у влюбленных родился сын. В 2023-м году пара оформила развод. Тогда сообщалось, что никаких конфликтов у бывших супругов нет.

Однако теперь выяснилось, что бизнесмен через суд добивается права видеть шестилетнего сына Федора и участвовать в его воспитании. Он неоднократно пытался подать иски, однако сначала сталкивался с отказами из-за процессуальных ошибок. В итоге в 2026 году его заявление все же приняли к рассмотрению, и теперь спор перешел в официальную плоскость.

Мужчина недоволен тем, что ограничен в общении с ребенком и хочет изменить ситуацию. В окружении актрисы при этом утверждают, что Мария полностью взяла на себя заботу о сыне и занимается его воспитанием самостоятельно, уделяя ему максимум внимания.

В итоге, спустя несколько лет после развода, между бывшими супругами возник острый конфликт, который, вероятно, придется решать с участием суда и, возможно, органов опеки.

