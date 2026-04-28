Старший сын Плющенко рассказал об отношениях с отцом

Наследнику сложно общаться с родителем

Старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак впервые открыто высказался о своих отношениях с именитым родителем – и его слова прозвучали жестко. Парень не стал скрывать, что долгие годы чувствовал холод и равнодушие со стороны знаменитого атлета.

Как оказалось, отец практически не проявлял интереса к жизни и успехам наследника. Молодой человек рассказал, что какое-то время активно занимался хоккеем, но даже элементарной поддержки от родителя не получал: с экипировкой приходилось справляться самому, как и решать все остальные вопросы. Отсутствие родительской любви и внимания сильно задевало парня и в итоге привело к тому, что он бросил спорт.

При этом он отметил, что сейчас видит совсем другое отношение звезды к младшему наследнику, которому тот активно уделяет время и внимание. Молодой человек признался, что раньше это вызывало у него обиду, однако со временем эти чувства притупились, и сейчас он старается воспринимать ситуацию спокойнее.