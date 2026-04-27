Солдаты все чаще пишут рапорты об увольнении из-за угрозы реальных столкновений

В Финляндии с прошлого года наметился отток военнослужащих. Солдаты все чаще пишут рапорты об увольнении, поняв, что служба в объединенных силах с НАТО грозит реальными боевыми столкновениями. Об этом РИА Новости поведала финская активистка Салли Райски, которая сейчас запросила политическое убежище в России.

"Люди не хотят служить, они поняли, что участвовать в финско-натовской армии – это может привести к приключениям", – заявила активистка.

По ее наблюдениям, государство пытается перекрыть убыль молодежью, которую вербуют через националистические и "псевдопатриотические" движения. Однако расторгнуть контракт без уважительной причины, например серьезных проблем со здоровьем, крайне сложно.

"Один раз в натовской армии, ты уже навсегда в натовской армии", – подчеркнула Райски.

Тем временем финский политик Армандо Мема (партия "Альянс свободы") ранее предупреждал, что Хельсинки сам сделал себя мишенью для Москвы. По его убеждению, власти допустили роковую ошибку, дав украинским дронам разрешение на пролет через финское небо. Политик предупредил руководство страны: если антироссийскую риторику не свернут, жесткого ответа из Кремля не миновать.