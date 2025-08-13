Люди были в шоке: неизвестный открыл стрельбу на похоронах Краско

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Во время погребения народного артиста РФ Ивана Краско едва не случился громкий скандал. Неизвестный открыл стрельбу из пистолета, когда знаменитость отпели и закопали в земле. Это не на шутку перепугало присутствующих на мероприятии друзей, родственников актера, а также журналистов.
Сразу после окончания церемонии на Комаровском кладбище все услышали громкий выстрел в небо, который произвел один из гостей.
"Какой-то мужчина. Все были в шоке", – рассказали очевидцы.
В результате к делу решили подключить правоохранителей, которые могли расценить подобное поведение как хулиганство. Однако позже выяснилось, что выстрел был лишь частью традиции – так положено проводить в последний путь военных, и присутствующий решил оказать Краско особую честь. Как известно, при жизни он с большим трепетом относился к наличию у него воинского звания и просил похоронить его в кителе.
Ранее журналисты опубликовали фото неузнаваемого в гробу Ивана Краско. Артист сильно изменился после продолжительной болезни и даже перестал носить усы.
Наши страну ждут новые испытания
Российские конструкторы делают все, чтобы защитить страну