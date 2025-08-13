Люди были в шоке: неизвестный открыл стрельбу на похоронах Краско

Люди были в шоке: неизвестный открыл стрельбу на похоронах Краско
Фото: Дни.ру
Громкие звуки не на шутку перепугали присутствующих

Во время погребения народного артиста РФ Ивана Краско едва не случился громкий скандал. Неизвестный открыл стрельбу из пистолета, когда знаменитость отпели и закопали в земле. Это не на шутку перепугало присутствующих на мероприятии друзей, родственников актера, а также журналистов.

Сразу после окончания церемонии на Комаровском кладбище все услышали громкий выстрел в небо, который произвел один из гостей.

"Какой-то мужчина. Все были в шоке", – рассказали очевидцы.

В результате к делу решили подключить правоохранителей, которые могли расценить подобное поведение как хулиганство. Однако позже выяснилось, что выстрел был лишь частью традиции – так положено проводить в последний путь военных, и присутствующий решил оказать Краско особую честь. Как известно, при жизни он с большим трепетом относился к наличию у него воинского звания и просил похоронить его в кителе.

Ранее журналисты опубликовали фото неузнаваемого в гробу Ивана Краско. Артист сильно изменился после продолжительной болезни и даже перестал носить усы.

Источник: Московский комсомолец

