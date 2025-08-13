Люди были в шоке: неизвестный открыл стрельбу на похоронах Краско

Громкие звуки не на шутку перепугали присутствующих

Во время погребения народного артиста РФ Ивана Краско едва не случился громкий скандал. Неизвестный открыл стрельбу из пистолета, когда знаменитость отпели и закопали в земле. Это не на шутку перепугало присутствующих на мероприятии друзей, родственников актера, а также журналистов.

Сразу после окончания церемонии на Комаровском кладбище все услышали громкий выстрел в небо, который произвел один из гостей.

"Какой-то мужчина. Все были в шоке", – рассказали очевидцы.

В результате к делу решили подключить правоохранителей, которые могли расценить подобное поведение как хулиганство. Однако позже выяснилось, что выстрел был лишь частью традиции – так положено проводить в последний путь военных, и присутствующий решил оказать Краско особую честь. Как известно, при жизни он с большим трепетом относился к наличию у него воинского звания и просил похоронить его в кителе.

Ранее журналисты опубликовали фото неузнаваемого в гробу Ивана Краско. Артист сильно изменился после продолжительной болезни и даже перестал носить усы.