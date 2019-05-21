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Дурдом: экипаж сгоревшего "Суперджета" загремел в психушку

Фото: www.globallookpress.com
В деле об авиакатастрофе всплыли поразительные подробности

Самым странным в трагедии с самолетом SSJ100, летевшего из Москвы в Мурманск, были и остаются действия пилотов. Как оказалось, дело не ограничивается их сомнительными решениями во время полета и аварийной посадки. То, что произошло после приземления горящего авиалайнера, тоже вызывает, мягко говоря, удивление.

Как утверждает telegram-канал "Frequent Flyers", командир воздушного судна Денис Евдокимов и одна из стюардесс сразу после авиакатастрофы были доставлены в психиатрическую больницу из-за своего неадекватного поведения. Так, командир до последнего момента отказывался покидать самолет и хотел погибнуть на месте.

Евдокомова спас его напарник Максим Кузнецов, который силой вытащил его из уже почти сгоревшего к тому моменту "Суперджета". Вскоре после трагедии в интернете появилось видео, на котором, предположительно, именно этот эпизод спасения и был запечатлен.

Судя по кадрам, Кузнецов сначала спустился по канату из кабины и затем, рискуя жизнью, бросился в горящий самолет по аварийному трапу справа от борта (смотреть отрезок 02:50– 03.48). Евдокимов в тот момент все еще находился внутри. Все заканчивается тем, что по трапу скатываются вниз два черных предмета. Позже пилоты рассказали, что это были чемоданы с полетной документацией, которые они спасали. Однако из-за плохого качества съемки нельзя быть уверенным в правдивости их слов.

Фоторепортаж
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Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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