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Sukhoi Superjet 100 сгорел в Шереметьеве из-за ошибки пилотов

Фото: Федор Малинин/ТАСС
Самолет продолжат делать и продавать

Приоритетной версией крушения самолета SSJ-100 в столичном аэропорту "Шереметьево" является пресловутый человеческий фактор. Об этом заявил губернатор Хабаровского края, где собирают этот пассажирский лайнер, Сергей Фургал.

В эфире регионального телеканала "Губерния" он сообщил, что получено заключение управления безопасности полетов Росавиации, занимавшегося изучением обстоятельств катастрофы. Однозначный вывод: самолет был полностью исправен технически.

"До последней минуты двигатели работали нормально. Это 100% человеческий фактор, – подчеркнул губернатор. – Что произошло: на высокой скорости пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок. Первая ошибка – под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки, полилось топливо, и самолет загорелся".

Фото: www.globallookpress.com

В связи с этим Фургал рекомендовал "прекратить истерики" и понять, что любой новый самолет нужно "научить летать".

"Не может быть никакой речи о сворачивании этого проекта. Наоборот, будем его расширять", – сообщил глава региона.

Трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. При выполнении полета из Москвы в Мурманск пилоты сообщили о проблемах на борту и вернулись в Шереметьево. Во время жесткой посадки лайнер несколько раз ударился о землю и загорелся. Погиб 41 человек.

После этого участились сообщения о ЧП с "Суперджетами" и появились призывы прекратить их полеты.

Sukhoi Superjet 100 – первый постсоветский пассажирский авиапроект в РФ, запущенный в серию. Самолет собирается на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в холдинг "Сухой"), напоминает URA.RU.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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