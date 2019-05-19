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Отказались лететь: россияне объявили бойкот SSJ-100 после очередного ЧП

Фото: www.globallookpress.com
Направлявшийся в Москву самолет прервал взлет

У пассажирского лайнера отказала гидросистема. Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет на скорости 55 км/час. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту.

Все пассажиры рейса отказались лететь на "Суперджете", заявил собеседник агентства. Позже информацию о задержке рейса и бойкоте информагентству подтвердил и представитель компании-перевозчика.

"Пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320, вылет запланирован в 05.20",

- говорится в сообщении.

После трагедии с бортом "Аэрофлота", следовавшим из Москвы в Мурманск, в Сети разгорелся скандал. Пользователи составили петицию с призывом запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100, напоминает информагентство. Власти в свою очередь призывают россиян дождаться итогов расследования.

Пассажирский самолет загорелся в Шереметьеве после жесткой посадки. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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