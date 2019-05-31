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"Аэрофлот" сделал жесткое заявление о выводах МАК по авиакатастрофе с "Суперджетом"

Фото: www.globallookpress.com
Рассказавшему истину о произошедшем эксперту настоятельно рекомендовали умолкнуть

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возмутилась из-за слов эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана о причинах трагедии в аэропорте "Шереметьево" 5 мая.

Об этом пишет "Комсомольская правда".

Накануне в кулуарах форума "Безопасность на транспорте" Кофман сказал, что МАК готов представить промежуточный отчет о катастрофе с "Суперджетом", принадлежавшим "Аэрофлоту". При этом он добавил, что "там все уже известно" - виноваты пилоты.

"Катастрофа произошла из-за грубых приземлений", – приводит его слова "Вечерняя Москва".

Реакция "Аэрофлота" последовала незамедлительно и оказалась довольно жесткой. Перевозчик счел недопустимым озвучивать выводы о причинах авиакатастрофы до официального завершения расследования.

"Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман сегодня заявил, что "все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений". Подобный комментарий СМИ является попыткой манипуляции общественным мнением, что недопустимо, особенно для участников расследования",

– говорится в заявлении авиакомпании.

В компании "в очередной раз объяснили", что следствие по делу сгоревшего "Суперджета" продолжается, и у комиссии МАК нет на руках объективных данных по инциденту. Более того, Кофману напомнили о российском законодательстве, по которому раскрывать подобную информацию преждевременно нельзя, и он "обязан это знать", отмечает "Царьград".

Свой доклад о катастрофе с SSJ100 "Аэрофлота", в которой погибли 40 пассажиров и один член экипажа, МАК обнародует 5 июня, пишет телеканал "360". О причинах катастрофы ранее свои выводы сделала Росавиация. Как сообщал "Пятый канал", в ведомстве указали на несколько грубых ошибок пилотов, ставших роковыми. Во-первых, они пошли на посадку с явным перевесом (1,6 тонны), не выработав топливо. Во-вторых, командир борта Денис Евдокимов чересчур активно дергал ручку управления "Суперджета", из-за чего нос самолета "ходил" вверх-вниз. Поэтому угол тангажа менялся от +6 до –2 градусов.

"Федерал Пресс" отметил, что до рокового рейса тот же самый "Суперджет" часто ломался и за последние пару лет как минимум пять раз попадала в неприятные инциденты.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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