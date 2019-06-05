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Спустя месяц после катастрофы "Суперджета" авиакомпании "Аэрофлот" обнародованы важные детали произошедшего. Стало известно, почему подмога спасательному десанту подоспела с задержкой.
Выяснилось, что для вспомогательных расчетов закрыли взлетно-посадочную полосу, рассказал замглавы МЧС Павел Барышев. Он подчеркнул, что, когда случилось ЧП, дополнительные поисково-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. В момент трагедии они находились в Шереметьеве.
"Подразделения МЧС не пустили на усиление",
– цитирует замминистра РИА "Новости". Он подчеркнул, что в это время работа кипела у подразделений, которые находились непосредственно в очаге возгорания лайнера, уточняет "ФедералПресс".
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Одни сгорели заживо, другие – задохнулись угарным газом. В живых остались 33 пассажира и 4 члена экипажа.
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