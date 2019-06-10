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В России рассказали о просчетах в конструкции "Суперджета"

Фото: www.globallookpress.com
Sukhoi оказался "сырым"

Нет в мире совершенства, считает спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, и Sukhoi Superjet 100 – не исключение. Конструкция самолетов, с одним из которых в мае произошла страшная трагедия, далека от идеала, однако время от времени барахлят также Boeing и Airbus.

Не раз, отметил Иванов, лайнеры этих авиастроительных компаний оказывались в нештатных ситуациях, тем не менее всеобщее внимание приковано именно к воздушным кораблям Superjet. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.  

"Я уже читал раз десять, как... самолеты возвращались и сажались в аэропорту отбытия. Почти никогда СМИ не называли марку самолета, хотя это был либо Boeing, либо Airbus, – вспомнил спецпредставитель, добавив. - А когда Superjet – это, извините, хай на всю планету. Это конкурентная борьба, просто конкурентная борьба".

По словам Иванова, Sukhoi еще "сырой", но делать громких заявлений о конструктивных минусах крылатой машины он бы не стал. Да и человеческий фактор никто не отменял. В ряде непредвиденных случаев исход посадки во многом зависит от действий пилотов, которым необходимо посадить самолет "вручную".

В этой связи спецпредставитель президента посоветовал озадачиться подготовкой пилотов. А он знает, о чем говорит. Ведь на посту вице-премьера Иванов курировал промышленную сферу и знаком с производством Sukhoi Superjet 100.

Напомним, очередные проблемы у самолета марки Sukhoi Superjet 100 возникли на прошлой неделе. Пассажиры в Екатеринбурге прождали вылета более 5-ти часов. 

5 мая лайнер рейса Москва-Мурманск авиакомпании "Аэрофлот" был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за удара молнией. Аварийная посадка привела к пожару, в результате которого погиб 41 человек. 

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА
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