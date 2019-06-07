У "Суперджета" в Екатеринбурге возникли проблемы с вылетом

Пассажиры прождали больше 5 часов, чтобы отправиться в Новый Уренгой через Салехард

Sukhoi Superjet 100 компании "Ямал" не смог вовремя покинуть аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. С 06:25 мск вылет перенесли на 11:30.

О том, что рейс задержали, сообщается на сайте аэропорта. Авиаперевозчик не ответил оперативно изданию URA.RU на вопрос о том, с чем связана возникшая ситуация. Впрочем, ТАСС стало известно, что задержка произошла из-за технической неисправности лайнера.

Проблемы с самолетом Sukhoi Superjet 100 возникали уже не раз после трагедии в Шереметьево, в которой погиб 41 человек. Представители компании "Ямал" утверждали, что не откажутся от этого воздушного судна, из которого в основном и состоит их парк.